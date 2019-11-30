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Королеви селфі: Каменських показала "секретні" фото з найкращою подругою

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Настя Каменських привітала дружину Позитива з "Время и Стекло" з днем народження

Настя Каменських ніжно привітала свою найкращу подругу Анну Андрійчук-Завгородню з днем народження. Дружину співака Олексія Завгороднього (Позитив) з популярного дуету "Время и Стекло" зірка лагідно назвала "бубликом" та опублікувала в Instagram цілу серію спільних фото - милих, сонячних та щасливих.

Підписники Каменських захоплюються знімками та приєднуються до привітань. До речі, в коментах нерідко зустрічаються питання, чи не сестри красуні - кадри просто випромінюють щиру "сімейну" теплоту.

"Бублик мій улюблений Аня Андрійчук-Завгородня! Тут фото, які ти в житті б не виклала! Ти моя найдобріша, весела, прикольна, життєрадісна і дуже важлива людина! Я дуже пишаюся своїми досягненнями та успіхами!" - написала Настя.

Настя Каменських і Аня Завгородня (Фото: instagram.com/kamenskux)

Також артистка назвала ці фотографії "моментами щастя" з нею.

"Хай твої бажання реалізуються, а я буду поруч, щоб відсвяткувати їх! Я тебе люблю! З днем народження", - привітала Каменських подругу.

Настя Каменських і Аня Завгородня (Фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі захоплюються красою двох зірочок і зазначають, що кадри дійсно "зловили" живі емоції та є найщирішими.

  • Ось це найщиріші фотки! З днем народження! Ви супер!
  • Красуня!
  • Хто-небудь передавайте Анастасії, що вона космос!
  • Фотки супер;
  • Це ваша сестра?
  • Дуже позитивні фото!
  • Подружечки дужечки.... Які ви лапочки;
  • Приєднуюся до привітань Насті. З днем народження бублику....
  • Ой, клас! Такі справжні, щирі;
  • Такі живі та щирі фотки!
  • Це величезне щастя мати таку подругу;
  • Королеви селфі!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап і Настя Каменських опублікували спортивне фото і мотивували своїх шанувальників стежити за формою.

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