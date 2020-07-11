Королева квітів: Лілія Ребрик здивувала шанувальників ще одним хобі (відео)

Відома українська телеведуча і блогер Лілія Ребрик часто показує, чим займається у вільний від роботи час. В основному вона розповідає про своїх дітей, сім'ю, показує фото зі зйомок за лаштунками та ділиться щасливими моментами з життя. На цей раз вона вирішила показати ще одне зі своїх захоплень. Як виявилося, знаменитість обожнює живі квіти та активно засаджує ними свою ділянку.

Телеведуча ділиться, що однією з найголовніших переваг мати власний сад - це насолоджуватися рослинами в їх природному середовищі.

"Гортензії, троянди, лаванди, півонії, астильби, верес, магнолії, бузок. Тепер всі ці квіти - мої улюблені. Жимолость, лохина, малина, полуниця, смородина... Я ніколи не думала, що це така насолода бачити, як на твоїх очах це все росте і цвіте. Що у вас такого гарного і незвичайного росте в саду? Діліться порадами!" – розповідає Ребрик про свої улюблені рослини в саду.

До публікації телеведуча прикріпила відеозапис на якому показала, як доглядає за рослинами, а також які в неї шикарні клумби.

В коментарях більшість шанувальників висловили захоплення і подив з приводу ще одного хобі телеведучої.

"Ліліана, я в захваті від вас, на все вистачає часу - чоловік, маленькі красуні, квіти, телебачення, але ви завжди усміхнена, в хорошому настрої та виглядаєте як королева!" – написала одна з прихильниць.

Нагадаємо, що раніше щаслива Лілія Ребрик в сукні за $480 поділилася містичною історією з життя.