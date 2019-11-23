Королева! Міс Україна блищить в Лондоні в розкішній сукні (фото)

Міс Україна 2019 Маргарита Паша прилетіла в столицю Британії Лондон, де представить нашу країну на 69-му міжнародному конкурс краси Міс світу 2019 14 грудня. Дівчина опублікувала в Instagram фото з розкішному темному повітряному платті, в якому модель з'явилася на сцені в рамках Благодійного проекту.

24-річна студентка Київського інституту міжнародних відносин також тепло відгукнулася про інших учасниць конкурсу.

"Я так щаслива, 2 роки тому моя мрія здійснилася, я виграла конкурс краси "Міс Україна"... Кожна дівчина, яка представляє свою країну, прекрасна", - поділилася враженнями Маргарита.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

При цьому українка твердо вірить у свої сили та каже, що вирушила на Міс світу 2019 тільки за перемогою. Взагалі програма-мінімум для красуні - посісти місце в топі міжнародного конкурсу.

До речі, на фінальному виході Маргарита планує з'явитися в чудовій червоній дизайнерській сукні ручної роботи. Приблизна вартість диво-наряду становить 10 тисяч доларів.

Сьогодні Паша блищить на подіумі в сукні з грубоким декольте, що підкреслює пишні форми красуні, широкими "східними" руковами з відкритими плечима. Напівпрозора тканина наряду створює ефект надзвичайної легкості.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Шанувальники красуні в коментарях захоплюються образом Маргарити і порівнюють її з богинею. Також підписники бажають дівчині перемоги в престижному міжнародному конкурсі й тримають за неї кулачки.

Шикарно!

Супер;

Принцеса!

Красуня наша!

Розкішна;

Дуже приємно дивитися!

Можна більше фоток з Лондона...

Краса!

Королева! Бажаємо успіху тобі!

З Богом. Тільки вперед!

Зі смаком плаття! Принцеса!

Ти виглядаєш, як богиня!

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