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Королева Єлизавета II повернулася до виконання обов'язків після смерті чоловіка

Автор: Артур Родивилов

Королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Це сталося через чотири дні після смерті чоловіка принца Філіпа.

Про це повідомляє агентство PA.

Згідно з представленими даними, Єлизавета II брала участь в офіційному заході, пов'язаному із залишенням Вільямом Пілом посади лорда-камергера при королівському дворі. На цій посаді він перебував протягом 14 років.

На його місце був призначений екс-глава служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер.

Нагадаємо, в Британії оголошений національний траур у зв'язку з кончиною чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Королівська родина буде сумувати 30 днів.

Як писало РБК-Україна, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років.

Відзначимо, що в середині лютого принц Філіп був госпіталізований у рамках "запобіжних заходів". Однак у березні йому зробили операцію на серці, після чого 16 березня його виписали з лікарні.

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