Королева Єлизавета II повернулася до виконання обов'язків після смерті чоловіка

Королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Це сталося через чотири дні після смерті чоловіка принца Філіпа.
Про це повідомляє агентство PA.
Згідно з представленими даними, Єлизавета II брала участь в офіційному заході, пов'язаному із залишенням Вільямом Пілом посади лорда-камергера при королівському дворі. На цій посаді він перебував протягом 14 років.
На його місце був призначений екс-глава служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер.
Нагадаємо, в Британії оголошений національний траур у зв'язку з кончиною чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Королівська родина буде сумувати 30 днів.
Як писало РБК-Україна, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років.
Відзначимо, що в середині лютого принц Філіп був госпіталізований у рамках "запобіжних заходів". Однак у березні йому зробили операцію на серці, після чого 16 березня його виписали з лікарні.