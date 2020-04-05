Королева Єлизавета II звернулася до нації через коронавірус

Королева Великобританії Єлизавета II у зверненні до нації заявила, що країна досягне успіху" в боротьбі з пандемією коронавірусу, але визнала, що може статися "ще багато", перш ніж в країну "повернеться нормальне життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

У своєму рідкісному телевізійному зверненні до нації глава британського держави висловила надію, що якщо люди залишаться єдиними і рішучими" перед обличчям спалаху, то його вдасться перемогти.

"Я сподіваюся, що в найближчі роки кожен зможе пишатися тим, як ми відповіли на цей виклик", - сказала королева.

Єлизавета II подякувала людям за те, що вони залишаються вдома, щоб захистити вразливих і "позбавити багато сімей від вже відчутною болю" через коронавірус.

"Я хочу подякувати всім на передовій NHS (Національна служба охорони здоров'я Великобританії, - ред.), а також медичним працівникам і тим, хто виконує важливі ролі", - сказала королева.

Вона зазначила, що "кожна година" їх важкої роботи "наближає нас до повернення до нормального часу".

Нагадаємо, що станом на 5 квітня, у Британії кількість летальних випадків коронавіруса з початку спалаху наблизилася до 5 тисяч.

Раніше міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок заявляв про можливе посилення карантинного режиму через коронавірус. Нові обмеження уряд Великобританії може ввести, якщо люди будуть ігнорувати правила перебування вдома і соціального дистанціювання.