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Король Швеції визнав невдалою стратегію боротьби з COVID-19

Автор: РБК-Україна

Король Швеції Карл XVI Густав заявив, що його країні не вдалося врятувати життя через м'який підхід до пандемії коронавірусу. У Швеції не запроваджували загальнонаціональну ізоляцію і не закривали розважальні заклади.

Про це повідомляє ВВС.

Король зробив цю заяву в рамках щорічного телевізійного огляду року за участю королівської сім'ї.

Під час виступу він сказав: "Я думаю, що ми зазнали поразки. У нас багато загиблих, і це жахливо".

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Він зазначив, що народ Швеції сильно постраждав - наприклад, ті люди, які не змогли попрощатися зі своїми померлими родичами: "Я думаю, що це важкий і травмуючий досвід - не мати можливості провести тепле прощання".

Видання зазначає, що Швеція апелювала до почуття відповідальності і громадянського обов'язку громадян і давала тільки рекомендації. Санкцій за порушення цих рекомендацій не було передбачено. У країні не були введені загальнонаціональна ізоляція або носіння масок, а бари і ресторани залишалися відкритими. Однак минулого тижня через зростання захворюваності школи по всьому Стокгольмського регіону попросили якомога швидше організувати дистанційне навчання для дітей 13-15 років.

Нагадаємо, після зростання кількості захворювань і летальних випадків від COVID-19 уряд Швеції вирішив вживати жорстких заходів для стримування хвороби.

РБК-Україна писало, що в листопаді на шведських норкових фермах виявили зараження коронавірусом. Кілька співробітників отримали позитивні тести на COVID-19.

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