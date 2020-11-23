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Король Іспанії пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19

Автор: РБК-Україна

Король Іспанії Філіп VI пішов на самоізоляцію після контакт з людиною, який заразився коронавірусом. Хворий перебував у контакті з монархом в неділю, 22 листопада.

Про це повідомляє El Pais.

Король Іспанії буде дотримуватися самоізоляцію протягом десяти днів.

При цьому видання не повідомляє, з ким саме зустрічався монарх. При цьому наголошується, що зустріч була приватною і не була оголошена в офіційному порядку денному короля.

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Також невідомо, чи буде Філіп здавати тест на коронавірус.

Нагадаємо, в кінці березня від коронавірусу померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

Крім того, з 4 по 14 грудня у Мадриді вводять локдаун. Відповідно до обмежень, у цей період буде заборонено в'їжджати і виїжджати з регіону.

Додамо, що уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні через коронавірус до травня наступного року.

Додамо, що велика частина населення Іспанії буде вакцинована від коронавірусу в першій половині 2021 року.

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Новини України ІспаніяКороль Филипп VIКоронавірус