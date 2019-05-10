Як годувати кішку правильно? - поради ветеринарів від CatsDiscovery

Існує великий вибір спеціальних кормів для кішок. Сайт CatsDiscovery підготував точне керівництво, як і чим годувати маленьких кошенят в завімімості від віку. Це сухі і вологі корми, які, в свою чергу, поділяються ще на класи: економ, преміум, суперпреміум і холістік. Хтось вважає за краще годувати тварину їжею зі свого столу. Як же вибрати відповідний раціон харчування саме для свого вихованця серед такого розмаїття.

Сухий корм є збалансованим за складом. У ньому міститься клітковина, яка сприяє травленню. Він забезпечує механічне чищення зубів тварини. У той же час, сухий корм має досить високу енергетичну цінність, що може негативно позначитися на вазі тварини, якщо не дотримуватися норму порцій. Не слід постійно підсипати корм в порожню миску вихованця. Норма порції залежить від ваги тварини, його віку та стану здоров'я.

Вологий корм менш калорійний в порівнянні з сухим. Годування і тим, і іншим кормом забезпечить збалансоване харчування вихованцеві.

Поділ на класи обумовлено складом корми. Це не означає, що більш дешеві корми - погані. У корми економ класу додають субпродукти, що знижує їх вартість. Головне, щоб на упаковці було зазначено, що корм повнораціонний.

У спеціалізованих кормах вже є всі необхідні мікроелементи, вітаміни. У них дотриманий баланс білків, жирів і вуглеводів. Складніше, якщо господар вирішує годувати кішку зі свого столу, вважаючи це більш корисним. Кішку не можна годувати всіх підряд. Деякі продукти можуть завдати шкоди здоров'ю. Серед них: молоко, шоколад, цибуля, часник, дріжджове тісто, виноград.

Дозволено годувати кішку наступними продуктами:

м'ясо (яловичина, курка, індичка, кролик). Його попередньо потрібно зварити або заморозити. Це потрібно, щоб убити шкідливі бактерії;

кисломолочні продукти (сир, сир, кефір, ряжанка, сметана, йогурт);

нежирна морська риба у вареному вигляді;

варені яєчні жовтки;

варені крупи (гречка, рис, пшениця);

овочеві пюре (морква, цвітна капуста);

рослинна олія.

До основних продуктів буде потрібно додавати спеціальні вітаміни і мінерали для кішок, щоб зробити раціон повноцінним.

При виборі харчування для свого вихованця потрібно враховувати вік тварини, породу, його стан здоров'я (чи немає яких-небудь захворювань). Для обстеження слід звернутися до ветеринарного лікаря. Також не потрібно змішувати два види харчування, тобто годувати магазинним кормом і домашньою їжею. Вибрати слід щось одне.

Не менш важливо стежити за питним режимом кішки. Вода необхідна для повноцінної роботи всього організму. Воду краще давати профільтровану і міняти її мінімум два рази на добу. Скільки пити вихованець вирішить сам, але миска з чистою водою завжди повинна бути наповнена.