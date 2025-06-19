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На границе со Словакией временно ограничат движение на одном из переходов: названы сроки

Четверг 19 июня 2025 11:39
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На границе со Словакией временно ограничат движение на одном из переходов: названы сроки Фото: на границе со Словакией временно ограничат движение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" с 19 по 25 июня 2025 года будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

Словацкая сторона просит водителей, велосипедистов и пешеходов быть особенно осторожными при пересечении государственной границы и следовать указаниям финансовой администрации и полицейских, которые дежурят.

В то же время, граждане могут воспользоваться ближайшими автомобильными пограничными переходами "Вишне Немецкое - Ужгород" или "Велке Слеменце - Малые Селменцы", предназначенными для пешеходов и велосипедистов, а также железнодорожным пограничным переходом "Чирна над Тисой - Чоп", согласно действующему расписанию движения железных дорог.

Напомним, что украинцы могут въезжать на территорию Словакии на основании биометрического паспорта и находиться в стране в течение 90 дней, если у них нет визы или статуса о международной защите.

Что запрещено перевозить через границу со Словакией

В Словакию запрещено ввозить оружие, наркотические и психотропные препараты, порнографические материалы и тому подобное. Кроме этого, действует запрет на продукты с малым сроком хранения, мясную и молочную продукцию (в том числе сало и консервы), шоколадные конфеты, семена, рассаду и другой посадочный материал.

Таможенные правила не позволяют пересекать границу с поддельными товарами, которые нарушают права интеллектуальной собственности. Нельзя перевозить растения и животные, которые находятся на грани исчезновения, а также изделия из них (в частности, из слоновой кости и т.д.).

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