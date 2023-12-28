На границе с Румынией мужчина с перцовым баллончиком напал на пограничника

Мужчина напал на украинского пограничника с перцовым баллончиком. Это произошло на границе с Румынией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
Известно, что мужчину, двигавшегося к границе с Румынией, наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью беспилотника.
Общаться с пограничниками нарушитель не захотел. Он оказывал сопротивление, а затем прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика. Один из пограничников получил химический ожог глаз, его доставили в больницу.
Теперь задержанному мужчине придется объяснить свой поступок. За сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа ему грозит уголовная ответственность.
Фото: мужчина напал на пограничника (t.me/DPSUkr)
Напомним, выезд военнообязанных мужчин из Украины во время военного положения запрещен. Но есть ряд исключений.
По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч военнообязанных мужчин.
Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.
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