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На границе с Румынией мужчина с перцовым баллончиком напал на пограничника

Фото: мужчина напал на пограничника (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина напал на украинского пограничника с перцовым баллончиком. Это произошло на границе с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Известно, что мужчину, двигавшегося к границе с Румынией, наряд Черновицкого отряда обнаружил с помощью беспилотника.

 

Общаться с пограничниками нарушитель не захотел. Он оказывал сопротивление, а затем прыснул в лицо военнослужащим перцовым газом из баллончика. Один из пограничников получил химический ожог глаз, его доставили в больницу.

Теперь задержанному мужчине придется объяснить свой поступок. За сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа ему грозит уголовная ответственность.

 

Фото: мужчина напал на пограничника (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин из Украины

Напомним, выезд военнообязанных мужчин из Украины во время военного положения запрещен. Но есть ряд исключений.

По информации Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч военнообязанных мужчин.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, большинство из этого числа - водители грузовиков и автобусов.

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прикордонникиГраница с Украинойпограничная служба