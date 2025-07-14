На границе Польши с Беларусью мигрант напал на пограничника

На днях на польско-белорусской границе трое мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным польских правоохранителей, трое нелегальных мигрантов из Афганистана пытались пересечь пограничную реку и попасть на территорию Польши.

Один из мигрантов проявил агрессию и попытался напасть на пограничника, в ответ правоохранитель произвел выстрел из гладкоствольного оружия, снаряженного резиновыми пулями.

Двое других мигрантов после инцидента отступили и вернулись на белорусскую сторону. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

Стоит напомнить, что в начале месяца стало известно о том, что Польша возобновит контроль на границах с Германией и Литвой. Это поможет бороться с нелегальными мигрантами

Ранее мы писали о том, что польская правая партия PiS подала в Сейм законопроект, который предусматривает ужесточение правил получения польского паспорта для иностранцев. Причиной тому назвали "миграционные угрозы". В частности, рост преступлений среди иностранцев.