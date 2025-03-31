После 6 дней поисков: в Литве вытащили из болота бронемашину пропавших военных США

В Литве нашли бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных. Полиция и американские следователи продолжают расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.
Во время военных учений в Литве на полигоне в Пабраде, который расположен в Швенченском районе вблизи границы с Беларусью, исчезли четверо американских военных.
Учения проводились в рамках ротационных сил США, которые тренируют подразделения, размещенные в Литве.
Поисковая операция длилась шесть дней, и удалось извлечь бронемашину, застрявшую в болоте, на месте происшествия.
Извлечение техники стало ключевым моментом в операции, и сейчас на полигоне работают литовская военная полиция вместе с американскими следователями для выяснения обстоятельств инцидента.
В Минобороны Литвы не уточнили, были ли внутри военные. Сейчас начато расследование, которое должно выяснить детали. Следователи из обеих стран продолжают собирать информацию
Напомним, что на литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил. В течение девяти месяцев там еще будут находиться два батальона 3-й пехотной дивизии США. Запланированы совместные учения с Литвой и другими союзниками по НАТО.
Предполагается, что пропавшие военные были на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules. Они созданы на базе танка Abrams, они очень мощные и тяжелые, а масса достигает 63 тонн, и это может быть особенно опасно в болотистой местности в Пабраде.
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