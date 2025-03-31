После 6 дней поисков: в Литве вытащили из болота бронемашину пропавших военных США

В Литве нашли бронеавтомобиль, в котором могли находиться четверо пропавших американских военных. Полиция и американские следователи продолжают расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы .

Во время военных учений в Литве на полигоне в Пабраде, который расположен в Швенченском районе вблизи границы с Беларусью, исчезли четверо американских военных.

Учения проводились в рамках ротационных сил США, которые тренируют подразделения, размещенные в Литве.

Поисковая операция длилась шесть дней, и удалось извлечь бронемашину, застрявшую в болоте, на месте происшествия.

Извлечение техники стало ключевым моментом в операции, и сейчас на полигоне работают литовская военная полиция вместе с американскими следователями для выяснения обстоятельств инцидента.

В Минобороны Литвы не уточнили, были ли внутри военные. Сейчас начато расследование, которое должно выяснить детали. Следователи из обеих стран продолжают собирать информацию