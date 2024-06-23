Копа Америка: Мексика одолела Ямайку, Венесуэла неожиданно обыграла Эквадор

Национальные команды Мексики и Венесуэлы победами над сборными Ямайки и Эквадора соответственно начали групповой этап Копа Америка-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Копа Америка-2024, группа B, 1-й тур
Эквадор – Венесуэла – 1:2
Голы: Сармьенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74
Удаление: Валенсия, 22 (Э, прямая красная карточка)
Мексика – Ямайка – 1:0
Гол: Артеага, 69
Эквадорцы остались в меньшинстве в середине первой половины, когда Валенсия в стиле каратэ ударил ногой в грудь оппонента. Однако перед перерывом забили именно подопечные Феликса Санчеса. Это Сармьенто классным ударом с лета на подборе открыл счет.
Впрочем, после перерыва "красно-винные" воспользовались численным преимуществом. Сначала Кадис технично уложил под ближнюю штангу из пределов штрафной. А затем Бельо сыграл на добивании после сэйва голкипера "трехцветных" Домингеса – 1:2 в итоге.
Непросто досталась победа сборной Мексики. Дожать ямайцев команда Хайме Лосано сумела только в середине второй половины. Хотя на старте этой 45-минутки Ямайка повела с голом Антонио в падении головой, но забитый мяч отменили из-за офсайда.
Героем мексиканской команды стал Артеага. Он после передачи Ромо Баррона разрядил пушку с линии штрафной зоны. Этот гол защитника "Монтеррея" оказался единственным в поединке. Во втором туре победители первого встретятся в очном матче, а неудачники попытаются набрать очки в собственном противостоянии.
К слову, ранее сборная Аргентины одолела Канаду с голами Альвареса и Мартинеса.
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