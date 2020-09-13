Координаційна рада засудила "анонімне насильство" під час затримання в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Координаційна рада засудила застосування сили, а також приховування особистостей силовиками під час затримань демонстрантів в Білорусі. Як заявили опозиціонери, право на мирний протест дається всім громадянам конституцією Білорусі.

Про це йдеться в заяві Координаційної ради.

Опозиціонери відзначили, що навіть формальне порушення під час маршів не дає право органам влади застосовувати проти демонстрантів жорстокість.

"Ми також виступаємо проти того, що представники силових структур вчиняють насильство анонімно: у цивільному одязі, в масках, без знаків відомчої належності. Такі дії не тільки порушують законодавство, але сприяють розгулу свавілля і вседозволеності. Замість того, щоб захищати безпеку громадян, співробітники силових відомств зневажають конституційні права та інтереси мирних співвітчизників", - йдеться в заяві.

У Раді закликали правоохоронців не приховувати свої особистості і припинити невиправдане застосування сили.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі почалися масові протести. Демонстрації, зокрема, намагалися силовим методом розігнати невідомі в цивільному одязі без розпізнавальних знаків. У мережі були опубліковані відео того, як невідомі затримували учасників протестів, при цьому застосовуючи до них силу.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході протестів тільки в Мінську силовики затримали понад 400 осіб.

При цьому у Бресті правоохоронці застосували проти демонстрантів водомет.