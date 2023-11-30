Конвертоплан армии США разбился у берегов Японии: один военный погиб

Береговая охрана Японии сообщила, что обнаружила обломки конвертоплана V-22 Osprey и одного погибшего примерно в 3 км от острова Якусима.

Крушение произошло около 15:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Свидетели сообщили, что левый двигатель конвертоплана загорелся, когда он приближался к аэродрому для экстренной посадки. Якусима находится в японской префектуре Кагосима, примерно в 1040 км к юго-западу от Токио.

Япония, которая также эксплуатирует конвертопланы Osprey, заявила в среду, что не планирует запрещать его полеты, но обратилась к военным США с просьбой провести расследование катастрофы.

Аварии с V-22 Osprey

V-22 Osprey – это американский конвертоплан, который активно используется различными родами войск США и союзников. Его разработка велась более 30 лет компанией Bell. Он находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США. Конвертоплан оснащён двумя двигателями Rolls-Royce T406, расположенными на концах крыла, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов, превращая его фактически из самолета в вертолет.

В последние годы с Osprey связано несколько громких авиакатастроф. Так, в августе американский Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в рамках военных учений, в результате чего погибли трое американских морских пехотинцев.

Еще один самолет совершил аварийную посадку в океане у южного японского острова Окинава в декабре 2016 года, что привело к временному прекращению эксплуатации самолета военными США.