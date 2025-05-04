На концерте Леди Гаги едва не случился теракт: среди 2 млн людей хотели взорвать бомбу

Так, правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта, а также причастного к этому подростка. Подозреваемые вербовали участников для осуществления подрывов во время концерта. Они распространяли язык ненависти, главным образом против детей, подростков и сообщества ЛГБТК+. Целью теракта было получение популярности в социальных сетях.

Задержали подозреваемых в рамках спецоперации под кодовым названием "Фальшивый монстр", которую развернули после того, как правоохранители обнаружили онлайн-группы, поощрявшие насилие среди подростков.

В рамках масштабной операции по безопасности было задействовано 5000 правоохранителей, а посетители должны были проходить через металлодетекторы. Для обеспечения порядка на мероприятии также использовались дроны и камеры с функцией распознавания лиц.

Трудно понять, насколько велики американские артисты в Бразилии. Это Lady Gaga в Рио прямо сейчасpic.twitter.com/6C4HAQp15N - Frank Michael Smith (@frankmikesmith) 4 мая 2025 года

Что известно о концерте Леди Гаги в Бразилии

Леди Гага в последний раз выступала в Бразилии в 2012 году. На сцену на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро она вышла в рамках тура в поддержку своего восьмого альбома "Mayhem".

Концерт был оплачен городом с целью оживления экономики Рио, ожидалось, что он может принести 100 миллионов долларов. При этом вход на концерт был бесплатным, в результате на него пришли 2 миллиона человек.

"Вы ждали меня более 10 лет", - эмоционально сказала Леди Гага огромной толпе, держа бразильский флаг.