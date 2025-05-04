На концерте Леди Гаги едва не случился теракт: среди 2 млн людей хотели взорвать бомбу

Бразильская полиция предотвратила кровавый теракт, который мог произойти во время концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Террористы планировали взорвать взрывные устройства среди двухмиллионной толпы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Так, правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта, а также причастного к этому подростка. Подозреваемые вербовали участников для осуществления подрывов во время концерта. Они распространяли язык ненависти, главным образом против детей, подростков и сообщества ЛГБТК+. Целью теракта было получение популярности в социальных сетях.
Задержали подозреваемых в рамках спецоперации под кодовым названием "Фальшивый монстр", которую развернули после того, как правоохранители обнаружили онлайн-группы, поощрявшие насилие среди подростков.
В рамках масштабной операции по безопасности было задействовано 5000 правоохранителей, а посетители должны были проходить через металлодетекторы. Для обеспечения порядка на мероприятии также использовались дроны и камеры с функцией распознавания лиц.
Трудно понять, насколько велики американские артисты в Бразилии. Это Lady Gaga в Рио прямо сейчасpic.twitter.com/6C4HAQp15N- Frank Michael Smith (@frankmikesmith) 4 мая 2025 года
Леди Гага в последний раз выступала в Бразилии в 2012 году. На сцену на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро она вышла в рамках тура в поддержку своего восьмого альбома "Mayhem".
Концерт был оплачен городом с целью оживления экономики Рио, ожидалось, что он может принести 100 миллионов долларов. При этом вход на концерт был бесплатным, в результате на него пришли 2 миллиона человек.
"Вы ждали меня более 10 лет", - эмоционально сказала Леди Гага огромной толпе, держа бразильский флаг.
Больше о долгожданном альбоме "Mayhem", над которым Леди Гага работала 5 лет, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Отметим, последний теракт во время концерта звезды такой величины произошел в 2017 году. Тогда на концерте Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали 20 человек, еще десятки - получили ранения.
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