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До кінця року в Україні запрацює біокластер для виробництва вакцин: Ляшко розповів деталі

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 16:37
До кінця року в Україні запрацює біокластер для виробництва вакцин: Ляшко розповів деталі Фото: Віктор Ляшко, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні запустять біокластер для виробництва вакцин. За його словами, це планується зробити до кінця 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для "Укрінформ".

Коли з'явиться біокластер

На запуск цього біокластеру уряд нещодавно виділив 100 мільйонів гривень з державного бюджету.

"Сто мільйонів гривень, закладених у бюджеті на цей рік, дозволять здійснити запуск роботи біокластеру вже у 2021 році, а також створити умови для його подальшого розвитку. Біокластер розпочне свою роботу на базі Центру громадського здоров'я МОЗ, який має необхідний кадровий та ресурсний потенціал", - розповів Ляшко.

За словами міністра, потрібно буде створити спеціалізоване державне підприємство, яке буде управляти цим біокластером, використовуватиме розробки та керуватиме технологічним парком.

"Таке державне підприємство буде створено вже в 4 кварталі 2021 року. Гадаю, найближчим часом вийдемо у цій сфері на передові позиції", - додав він.

Ляшко зазначив, що міністерство вже сформувало перелік засобів першої необхідності, які мають вироблятися на території України, а також вже відбулися зустрічі з провідними фармкомпаніями щодо цього питання.

Чим займатиметься біокластер

Як очікується, на базі майбутнього біокластеру будуть виготовлятися тест-системи для виявлення рідкісних хвороб, а також виробляти міжнародні вакцини з відкритою технологією виробництва. Планується, що у майбутньому на базі цього біокластеру виготовлятимуться і вітчизняні вакцини.

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Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина Віктор Ляшко
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