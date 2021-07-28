До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна на до кінця року отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, українці отримають 20 млн доз вакцини Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прем'єра під час засідання уряду.

За його словами, цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

"До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - заявив він.