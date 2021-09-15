До кінця 2022 року. В ООН назвали терміни масової вакцинації у світі

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, в рамках якої повинні взяти участь світові лідери та ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки все не захистимося", - додав Шахід.



