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До кінця 2022 року. В ООН назвали терміни масової вакцинації у світі

Автор: Марія Кучерявець

До кінця 2022 року кожна людина у світі має отримати щеплення від коронавірусу. Аби досягти такого результату, світова спільнота повинна докласти рішучі зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нового глави Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, в рамках якої повинні взяти участь світові лідери та ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки все не захистимося", - додав Шахід.


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Вакцина від коронавірусуООН