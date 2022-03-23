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Контрибуцій від Росії очікують 90% українців

Фото: контрибуцій від Росії вимагають 90% українців (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців очікують контрибуцій від Росії за збитки під час війни. 90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% - США і лише 10% - Україна.

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 51% вважає, що вистачить 5 років, 13% - до року.

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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