Контрибуцій від Росії очікують 90% українців

Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% - США і лише 10% - Україна.

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 51% вважає, що вистачить 5 років, 13% - до року.

Опитування проведене 19 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.