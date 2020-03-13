Консульська служба МЗС України припиняє прийом громадян через коронавірус

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України припиняє прийом громадян у зв’язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС у Facebook.

У Міністерстві назвали такі заходи тимчасовими, уточнивши, що прийом громадян припиниться з 14 березня.

"Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняє ведення прийому громадян з 14 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджена перша смерть на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячий сади і виші.

Сьогодні стало відомо, що, для запобігання поширенню коронавірусу, Україна на два тижні закриє кордон для іноземців. При цьому, українці, які зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.