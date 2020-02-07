Консула України в Молдові відсторонили після звинувачень у зґвалтуванні

Консула України в Бельцях звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої громадянки Молдови, а потім його відсторонили від виконання обов’язків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на молдовський портал СП, у якого є коментар українського Міністерства закордонних справ України.

Як зазначило міністерство, проводяться слідчі дії щодо цієї заяви про консула. Державний секретар МЗС України відкрив дисциплінарне провадження.

"Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого вказаний дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків", - повідомило відомство.

Молдова попросила, щоб український консул не покидав територію Молдови на час проведення слідчих дій.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова про вчинення стосовно неї злочину консулом України в Бельцях", - зазначило українське міністерство.

Консул України в Бельцях Олег Євдокімов повідомив виданню, що коментарів з боку установи з цього приводу не буде.

Ще одне молдовське видання NordNews повідомило, що співробітника консульства України підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Дівчина піддалася сексуальному насильству увечері 4 лютого в мікрорайоні Дачія. Ґвалтівниками були двоє чоловіків у віці 37 і 38 років. Один з них був затриманий на 72 години правоохоронними органами. Іншого учасника злочину відпустили через дипломатичну недоторканність.

Нагадаємо, нещодавно був ще один міжнародний скандал пов'язаний з Україною. Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Після цього український МЗС назвав безпідставними звинувачення України в антисемітизмі з боку Ізраїля.