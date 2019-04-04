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Консул підтвердив, що Гриб припинив голодування

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 18:07
Консул підтвердив, що Гриб припинив голодування
Фото: Павло Гриб (twitter.com informHR)

Лікар Гриба назвав голодування самогубством

Консул підтвердив, що 29 березня український політв'язень Павло Гриб припинив голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське"

Зазначається, що консул відвідав українця у СІЗО в Ростові-на-Дону. За словами консула, Гриб зараз харчується та активно цікавиться політичною ситуацією в Україні.

"Гриб у найближчі дні очікує на зустріч з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ", - повідомив консул.

Він також передав Павлу прохання його лікаря Василя Притули не голодувати - це "для нього є нічим іншим, як самогубством".

Нагадаємо, раніше голова Громадської спостережної комісії в Ростовській області Леонід Петрашіс повідомив, що Гриб припинив голодування. 

РБК-Україна писало, що Грибу 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього Гриб заявив, що починає голодування. У росЗМІ повідомили, що політв'язня готують до переведення в окрему камеру в СІЗО. Голодування могло зашкодити його здоров'ю. 

Батько політв'язня заявив, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка призведе до смерті. За словами батька, Павло оголосив голодування для того, щоб йому надали хоча б мінімальну медичну допомогу.

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