Конституционный суд Италии признал обязательным прививки от COVID-19 для некоторых категорий людей

Так, согласно решению правительства Италии, с 1 декабря вакцинация стала обязательной для медицинского и школьного персонала, правоохранителей, а также людей старше 50 лет.

Суд признал, что такое решение в период пандемии является обоснованным. Поэтому теперь все, кто отказался от вакцинации, но попадает под эти категории, могут быть оштрафованы на 100 евро. Таких людей сейчас около 1,9 млн.