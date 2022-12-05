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Конституционный суд Италии признал обязательным прививки от COVID-19 для некоторых категорий людей

Фото: суд в Италии признал обязательной прививку от COVID-19 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Конституционный суд Италии признал законным решение властей об обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Так, согласно решению правительства Италии, с 1 декабря вакцинация стала обязательной для медицинского и школьного персонала, правоохранителей, а также людей старше 50 лет.

Суд признал, что такое решение в период пандемии является обоснованным. Поэтому теперь все, кто отказался от вакцинации, но попадает под эти категории, могут быть оштрафованы на 100 евро. Таких людей сейчас около 1,9 млн.

Напомним, что в мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но "снижение бдительности" к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

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