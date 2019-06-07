У Конотопі автівка начальника поліції збила дитину на переході

У місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня 2019 року поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речниці прокурора Сумської області Наталії Науменко у Facebook.

Вона додала, що постраждалого хлопчика шпиталізовано, а водія затримано.

"Водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій. Дитина госпіталізована. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зі слів речниці прокурора, водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим, його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Також зазначається, що слідство проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що автомобіль, який збив хлопчика у центрі Конотопа, значиться за начальником поліції міста та їхав на великій швидкості. Проте, чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій - поки невідомо.

Зі слів Семеніхіна, дитина перебуває у вкрай важкому стані в реанімації, довелося викликати санавіацію.

Згодом у поліції повідомили, що за наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо, 7 червня на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль

