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Конотоп под ударом "Шахедов" и баллистики: россияне пытались убить спасателей

Конотоп, Понедельник 05 мая 2025 03:30
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Конотоп под ударом "Шахедов" и баллистики: россияне пытались убить спасателей Фото: стали известны последствия комбинированного удара по Конотопу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью били по Конотопу Сумской области дронами-камикадзе и баллистикой, причем с определенными интервалами с целью нанести больше вреда в результате комбинированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Городской голова рассказал, что в Конотопе, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако в городе фиксируются разрушения.

Мэр отметил, что "атака была комбинированная с применением более десятка "Шахедов" и двух баллистических ракет".

Он обратил внимание, что российские террористы "били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков", назвав захватчиков "циничными уродами".

"В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города... И самое главное, что без пострадавших и погибших", - сообщил Семенихин.

Впоследствии он добавил, что утром будет работать выездной штаб по ликвидации последствий "прилетов".

"Все, у кого помещение получило повреждения - сможете обратиться за помощью". - рассказал городской голова.

Комбинированная воздушная атака и взрывы в Конотопе

Напомним, этой ночью из-за дроновой атаки со стороны российских захватчиков в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Враг запустил несколько групп "Шахедов".

Также стало известно о серии взрывов в Конотопе Сумской области на фоне атаки "Шахедов". В районе города продолжалась работа ПВО.

Позже в Воздушных силах рассказали об угрозе баллистики с северного направления, и в Киеве и области, а также в нескольких других регионах, объявили воздушную тревогу из-за опасности ракетных ударов. Военные фиксировали пуски скоростных воздушных целей в направлении Сумской и Черниговской областей.

Российская тактика повторных ударов

Следует отметить, что российские оккупанты при обстрелах территории Украины активно практикуют нанесение повторных ударов, когда на местах уже работают экстренные службы, спасатели и медики, оказывая пострадавшим помощь и ликвидируя последствия. В частности, таким атакам подвергались Херсон и правобережная часть области после освобождения от оккупации, и аналогичные случаи происходили в других городах, их количество и частота увеличивается.

Напомним, весной прошлого года глава МВД Игорь Клименко поручил детально проанализировать инструкции реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации и изменить алгоритм работы в случае необходимости с учетом оперативной обстановки.

Это произошло после того, как 15 марта 2024 года войска РФ нанесли по Одессе ракетные удары по гражданской инфраструктуре по тому же принципу - по прибытии к месту событий медиков и спасателей, враг повторно совершил обстрел. В результате обстрелов погиб 21 человек, еще более 70 граждан получили ранения.

С тех пор случаи, когда российские захватчики наносят после обстрела разных населенных пунктов повторные удары, только увеличиваются, и стали одной из характерных черт вражеских террористических атак. Например, недавно росармия снова задействовала тактику двойных ударов, когда ударила БПЛА во время работы экстренных служб.

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Конотоп Ракетный удар Атака дронов
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