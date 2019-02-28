До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

Автори документа вважають, що в РФ приховують подробиці злочину

Глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Мак-Колл внесли на рассмотрение конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, по мнению авторов документа, российская власть скрывает подробности преступления. Они призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции в отношении людей, причастных к гибели Немцова.

Представляя резолюцию, Энгель заявил, что в Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, общественных активистов и политических оппонентов власти, "убитых приспешниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля".

Накануне Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Один из пунктов документа обязывает Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.

Напомним, оппозиционного российского политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевих, Тамерлана Ескерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.

РБК-Украина писало, что 24 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, во время которого активисты скандировали "Герои не умирают!" и "Свободу политзаключенным!". Участие в марше приняли более 10 тыс. людей.