Конгрес США планує виділити 6-8 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом, - The Hill

Конгрес Сполучених Штатів розглядає можливість виділити від шести до восьми млрд доларів на боротьбу з поширенням коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами співрозмовника видання, у Конгресі схиляються виділити більше грошей на боротьбу з коронавірусом.

"Хоча діапазон, який обговорювався (у Конгресі - ред.), становив від шести до восьми мільярдів доларів, сторони схиляються до більшого значення в цьому діапазоні", - зауважив співрозмовник.

Зазначається, що демократи й республіканці в Конгресі США зацікавлені досягти остаточної домовленості на початку наступного тижня, аби встигнути провести всі голосування до весняних канікул.

"Конгрес має приблизно 10 робочих днів до того, як піде у відпустку на тиждень, що встановлює для законодавців чіткий термін щодо опрацювання угоди, передання її обом палатам на голосування, а потім - на підпис президентові Дональду Трампу", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати закрили найбільшу за межами країни військову базу в Південній Кореї через виявлені випадки коронавірусу у військовослужбовців. В Південній Кореї інфікувалися коронавірусом один американський військовослужбовець, а також один співробітник Збройних сил США і член сім'ї одного зі співробітників.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпеку американців". Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом.