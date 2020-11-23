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У Конго помер від коронавірусу український миротворець

Автор: Анастасия Рокитна

Військовослужбовець Збройних сил України, який перебував у складі місії ООН в Конго, помер від COVID-19. Він захворів 7 листопада.

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Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

З 16 листопада стан здоров’я військового погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.

"22.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 10 945 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

Зазначимо, в США перехворіли коронавірусом COVID-19 громадян можуть визнати "назавжди непридатними" для служби в армії.

Прогноз погоди
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