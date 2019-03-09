У Конго напали на центр лікування лихоманки Ебола

В результаті нападу загинув 1 правоохоронець

В восточной части Конго в городе Бутембо совершено нападения на центр лечения лихорадки Эбола, что привело к гибели одного правоохранителя, а также ранению работников центра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что нападение совершили ополченцы местного племени Маи-маи, которые относятся с большим недоверием к работникам центра лечения.

Представитель местных правоохранителей Сильвен Мбуса заявил, что атака была успешно отбита.

"Из-за предыдущих атак система безопасности была подготовлена и сотрудники полиции, которые охраняли центр, смогли быстро противостоять нападавшим", - заявил Мбуса.

После нападения центр посетил президент Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреесус, который заявил, что они продолжат защищать право на здоровья.

"У нас нет выбора кроме того, как продолжать служить здесь людям, которые являются самыми уязвимыми в мире", - заявил Тедрос.

Также сообщается, что неделю назад было тоже совершено нападение на центр. Тогда Маи-маи совершили попытку поджога.

Напомним, в Конго разгромили центр для предположительно зараженных Эболой. Протесты начались из-за того, что избирательная комиссия страны из-за вспышки Эболы исключила города Бени, Бутембо и их окрестности из голосования на президентских и парламентских выборах.