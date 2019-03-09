У Конго напали на центр лікування лихоманки Ебола

Ілюстративне фото (jamestown.org)

В результаті нападу загинув 1 правоохоронець

У східній частині Конго в місті Бутембо скоєно напад на центр лікування лихоманки Ебола, що призвело до загибелі одного правоохоронця, а також поранення працівників центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напад вчинили ополченці місцевого племені Маі-маі, які ставляться з великою недовірою до працівників центру лікування.

Представник місцевих правоохоронців Сільвен Мбуса заявив, що атака була успішно відбита.

"З-за попередніх атак система безпеки була підготовлена і співробітники поліції, які охороняли центр, змогли швидко протистояти нападникам", - заявив Мбуса.

Після нападу центр відвідав президент Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебреесус, який заявив, що вони продовжать захищати право на здоров'я.

"У нас немає вибору, крім того, як продовжувати служити тут людям, які є найбільш уразливими в світі", - заявив Тедрос.

Також повідомляється, що тиждень тому теж було скоєно напад на центр. Тоді Маі-маі вчинили спробу підпалу.

Нагадаємо, в Конго розгромили центр для ймовірно заражених Эболой. Протести почалися з-за того, що виборча комісія країни з-за спалаху Еболи виключила міста Бені, Бутембо та їх околиці з голосування на президентських і парламентських виборах.