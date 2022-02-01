Конфлікти та борги: поліція перевіряє кілька версій самогубства Вірчиса

Поліція Києва вивчає кілька версій самогубства відомого боксера Володимира Вірчиса. Зокрема, перевіряє інформацію про те, чи були у нього конфлікти або борги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що основними версіями смерті Вірчиса є самогубство або доведення до самогубства.
"У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події. Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він з кимось неприязні стосунки або боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі з 27 на 28 січня біля будинку на вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі Києва виявили повішеного чоловіка з петлею на шиї, ним виявився боксер Вірчис.
Поліція завела кримінальну справу за статтею умисне вбивство з відміткою "самогубство".