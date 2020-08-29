Конфлікт в Умані і новий антирекорд по коронавірусу: новини за 28 серпня

Колаж РБК-Україна

В Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, призначення Артема Ситника директором НАБУ визнали неконституційним, в Умані стався конфлікт між місцевими жителями і хасидами. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 28 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні антирекорд по коронавірусу: 2438 нових випадків

Станом на 28 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, заразились 2438 людей. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Тернопільській, Одеській областях.

Як повідомили РБК-Україна інформовані джерела в уряді, при темпах поширення коронавірусу в Україні на рівні понад 3 тисячі підтверджених хворих на день за місяць закінчаться місця в лікарнях. У такому разі не виключено, що в Україні повториться італо-іспанська сценарій.

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з учасниками Європейської бізнес асоціації.

Конституційний суд України визнав неконституційними деякі обмеження карантину на території країни через пандемію коронавірусу. Зокрема, Основному закону не відповідають обмеження на роботу громадського транспорту.

Призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Неконституційним визнали указ про його призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в суді.

Так, Конституційний суд прийшов до висновку, що указ про призначення Ситника є таким, що не відповідає Основному закону.

Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі з Заходу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з російським президентом про застосування спільного угруповання військ при військовій загрозі з Заходу. Про це Лукашенко заявив в ході спілкування з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша", передає БЕЛТА.

Також Лукашенко заявив, що "вакханалія" з протестами в країні закінчується.

Тим часом в Мінську почалися нові затримання.

Святкування Рош га-Шана в Умані цього року неможливо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування свята Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо. Святкування має відбутися з 18 по 20 вересня.

Відзначимо, що вечері 27 серпня в Умані стався конфлікт між місцевими жителями і хасидами. Сутичка сталася на тлі заборони паломництва на могилу цадика Нахмана. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на даний момент.

Німецькі лікарі повідомили про стан Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний продовжує перебувати у стабільно важкому стані. При цьому загроз його життю немає.

Про це повідомили в німецькій клініці "Шаріте".

Як розповіли лікарі, Навальний продовжує перебувати в медичній комі і на штучній вентиляції легенів. При цьому медики відзначили деяке поліпшення симптомів.

В Городниці знайшли перші монети України-Русі

Унікальний скарб часів Київської Русі знайшли під Житомиром. Це без перебільшення сенсаційна знахідка, яку для історії та науки вже охрестили "Городницьким скарбом".

Про скарб срібників Володимира Святого та Святополка Ярополковича, знайдений у Городниці Житомирської області, повідомив український історик Олександр Алфьоров на своїй сторінці у Facebook.

Засушить, а потім заллє: які області України постраждають від різкої зміни погоди

Погода в Україні у кінці серпня подарує українцям жаркі посушливі дні, але в деякі області під завісу літа прийдуть грози з дощами і зниженням температури.

Так, згідно з даними синоптиків Українського гідрометцентру, 30 і 31 серпня будуть дуже спекотними (+30+35), а небо - безхмарним. Але 31 числа на Захід прийде атмосферний фронт з грозовими опадами.