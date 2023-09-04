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Конфликт в Судане. В столице страны за выходные убили более 25 гражданских

Фото: в столице Судана за выходные убили более 25 гражданских (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Военное противостояние в Судане не утихает - за последние выходные в столице страны Хартуми погибли более 25 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наThe Guardian.

В субботу во время авиаудара по югу города погибли более 20 человек, однако их окончательное количество может быть больше, ведь местные волонтеры не смогли забрать некоторые тела в больницу из-за того, что их "разорвало в клочья". Также отмечается, что среди погибших было двое детей.

В воскресенье город снова обстреляли с применением артиллерии и ракет, погибли пять человек.

Боевые действия в Судане

С апреля этого года в Судане идет вооруженный конфликт между армией страны и Силами быстрого реагирования. Они не смогли договориться о форме подчинения, а затем переросло в полноценные боевые действия с применением артиллерии, самолетов и другого вооружения.

Неофициальные источники утверждают о более чем 5000 погибших из-за конфликта, а в столице страны сохраняется очень опасная обстановка. Так, в июне в городском приюте погибли не менее 60 детей. Они оказались в ловушке из-за боев в городе и не имели пищи и воды.

Воюющие стороны несколько разобъявляли о временном прекращении огня, однако дипломатического разрешения конфликта пока не произошло. Недавно в ООН заявили, что "ситуация в стране выходит из-под контроля", а в некоторых провинциях истекает еда.

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Судан