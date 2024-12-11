Конфискуют на границе. Что нельзя везти с собой в Польшу: полный список

Что нельзя перевозить через границу с Польшей

Под тотальный запрет попадают оружие, порнографические материалы, химические и токсичные вещества, наркотические препараты. Нельзя ввозить антикварные предметы и археологические находки, для этого нужно иметь специальные документы, подтверждающие их происхождение, и предоставляющие право на временный вывоз из Украины.

В Польшу нельзя ввозить молочные и мясные продукты (в том числе сало), консервы как домашнего, так и магазинного производства, а также картофель.

Категорически запрещен ввоз рецептурных лекарств и препаратов, содержащих кодеин или эфедрин, таких как "Нурофен Плюс", "Кетанов" и "Бронхолитин". Если речь идет о не рецептурных лекарствах, то разрешено не более 5 мелких упаковок для личного использования.

Если человек проходит курс лечения препаратами, запрещенными в Польше, то ему нужно задекларировать это лекарство. При пересечении границы необходимо иметь с собой копию медицинской карты, рецепт от врача, чек из аптеки и справку с диагнозом, заверенную врачом, в которой указано название препарата и срок его приема. Максимальный разрешенный объем такого лекарства – 500 мл.

Нельзя в Польшу ввозить животных, находящихся под угрозой исчезновения, шкуры или изделия из кож диких кошек, медведей, волков, чучела птиц, охотничьи трофеи (рога, кости и зубы животных), икру редких рыб и т. д. Также под запретом изделия из кожи змей, крокодила и варенов. Для этого нужно иметь специальные разрешения.

Какие вещи можно перевозить в ограниченном количестве или на особых условиях

Некоторые товары и продукты в Польшу можно ввозить только в ограниченном количестве для собственных нужд.

Какие ограничения:

2 пачки сигарет, 2 пачки электронных сигарет, 10 сигар и 50 г табака

1 литр крепких напитков с содержанием спирта больше 22% и 2 литра с содержанием до 22% спирта (в том числе игристые и крепленые вина), обычные вина – 4 литра, пиво – 16 литров

фрукты и овощи – до 5 кг на человека

рыба и морепродукты – до 5 кг на человека

яйца и продукты с их содержанием – до 2 кг на человека

кофе – 0,5 кг на человека и чай – до 100 г

мед – до 2 кг на человека

смеси детского питания до 5 кг

корм для животных – до 2 кг, если животное также пересекает границу

не рецептурное лекарство – не более 5 упаковок для собственного пользования

Конфеты и кондитерские изделия можно перевозить, если они имеют содержание молока и шоколада не более 20%.

Растения в горшках, семена для посева, саженцы, луковицы, корневища должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным офисом в стране происхождения/экспорта. А средства для защиты растений должны входят в перечень препаратов, зарегистрированных в Польше.

Также действует ограничение на наличные деньги – если человек не декларирует в таможенном органе средства, то может перевозить валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро.

Следует учесть, что беспрепятственно через границу можно перевозить только по одной единице техники, например смартфон, фото- или видеокамеру и т. д. При большем количестве техники ее нужно задекларировать.

Проверка авто на границе (фото иллюстративное: Getty Images)

Что будет, если на таможенном пункте обнаружат запрещенные вещи

Вид наказания зависит от того, какой товар провозит человек и в каком количестве. Если это мясные или молочные продукты, то таможенники могут заставить их выбросить, и только после этого пропустят через границу.

Также некоторые товары могут конфисковать и наложить штраф в размере 50 евро за каждую единицу (алкоголь считается по бутылкам, сигареты – по блокам).

Если человек везет оружие, наркотические средства и т. д., то ему грозит депортация и запрет въезда в страну на срок до 5 лет, а еще – уголовная ответственность в стране, из которой он пытался въехать.