Конфискация и штраф. Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию

Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы и легально находиться там в течение 90 дней, если у них нет статуса беженца. При пересечении границы следует учесть таможенные запреты и ограничения.
РБК-Украина рассказывает о том, что нельзя ввозить в Германию.
На территорию Германии запрещено ввозить наркотические и психотропные средства, нелицензированные медицинские препараты, порнографические материалы, боеприпасы и оружие, в том числе ножи, кинжалы, кастеты и газовые баллончики.
Также нельзя ввозить мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца и мед, которые произведены за пределами ЕС. А еще – саженцы, семена, луковицы и другой посевной материал.
Под запрет попадают поддельные товары, которые нарушают права владельцев зарегистрированных товарных знаков, в том числе техника с нелицензированными товарами, а также охотничьи трофеи – слоновая кость, кожа, чучела животных и птиц.
В случае нарушения этих правил путешественникам грозит конфискация имущества и даже наложение штрафа в размере до 5 тыс. евро. Особенно строго наказывают за неуплату таможенной пошлины или за умышленное сокрытие в декларации объемов импортируемых товаров, поскольку человека могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. Статья 378 Налогового кодекса предусматривает за это штраф в размере 50 тыс. евро. А при перевозке оружия или наркотиков грозит уголовная ответственность
Товары, которые перевозят физические лица, должны быть для личного пользования и не предназначены для коммерции. Ввозить алкоголь и табачные изделия могут лица с 17 лет. При пересечении границы из стран, не входящих в ЕС, действуют следующие ограничения.
Разрешенные объемы:
Тем, кто возвращается из отпуска, следует учесть, что не все сувениры можно ввозить в Германию, особенно это касается коралловых изделий и ракушек. Разрешено только до трех экземпляров гигантских моллюсков и раковин улиток, и четыре морских конька.
При ввозе домашних животных нужно иметь на них ветеринарные паспорта, в которых указаны все прививки.
В пределах ЕС можно перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни общей стоимостью до 10 000 евро. Большую сумму необходимо задекларировать на таможне. Это также нужно сделать, если путешествуете из Германии в страны, которые не входят в ЕС.
При въезде в Германию из других стран ЕС будут действовать следующие правила:
Недавно мы рассказывали о том, какие товары и вещи нельзя перевозить через границу с Польшей и каким будет наказание в случае нарушения. А также, какие таможенные правила и ограничения действуют на границе с Молдовой.
Ранее мы сообщали о том, что новая система Entry/Exit Scheme, которую должны были запустить на границах ЕС осенью, еще не заработала, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу. Ее запуск перенесли на неопределенный срок. Европейская комиссия предложила внедрить EES еще в апреле 2016-го, система должна была заработать в 2022 году.
При подготовке материала использовали: Zoll.de, Tripmydream.ua, Evz.de и Украинский центр Европейской политики.
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