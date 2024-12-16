Конфискация и штраф. Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию

Что запрещено провозить в Германию

На территорию Германии запрещено ввозить наркотические и психотропные средства, нелицензированные медицинские препараты, порнографические материалы, боеприпасы и оружие, в том числе ножи, кинжалы, кастеты и газовые баллончики.

Также нельзя ввозить мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца и мед, которые произведены за пределами ЕС. А еще – саженцы, семена, луковицы и другой посевной материал.

Под запрет попадают поддельные товары, которые нарушают права владельцев зарегистрированных товарных знаков, в том числе техника с нелицензированными товарами, а также охотничьи трофеи – слоновая кость, кожа, чучела животных и птиц.

В случае нарушения этих правил путешественникам грозит конфискация имущества и даже наложение штрафа в размере до 5 тыс. евро. Особенно строго наказывают за неуплату таможенной пошлины или за умышленное сокрытие в декларации объемов импортируемых товаров, поскольку человека могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. Статья 378 Налогового кодекса предусматривает за это штраф в размере 50 тыс. евро. А при перевозке оружия или наркотиков грозит уголовная ответственность

На какие товары и вещи установлены ограничения при въезде из третьих стран

Товары, которые перевозят физические лица, должны быть для личного пользования и не предназначены для коммерции. Ввозить алкоголь и табачные изделия могут лица с 17 лет. При пересечении границы из стран, не входящих в ЕС, действуют следующие ограничения.

Разрешенные объемы:

200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 граммов курительного табака или пропорциональная комбинация этих товаров

1 литр крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя более 22% или неденатурированного этилового спирта с содержанием алкоголя 80% или 2 литра спирта и алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22% объемных процентов или пропорциональное сочетание этих товаров и 4 л неигристых вин и 16 литров пива

лекарства для личного пользования из расчета не более чем на три месяца

кофе – 500 г в зернах или 200 г растворимого кофе (ввоз разрешен лицам с 15 лет)

парфюмерия – 50 мл духов или 250 мл туалетной воды

полный бак горючего + до 10 литров в переносном контейнере

другие товары, кроме упомянутых, общей стоимостью до 300 евро (на взрослого человека при сухопутном пересечении границы), и до 430 евро в случае прибытия в страну авиа или морским путем, для путешественников в возрасте до 15 лет общая сумма разрешенных товаров – 175 евро. В случае превышения этих ограничений придется платить пошлину

Тем, кто возвращается из отпуска, следует учесть, что не все сувениры можно ввозить в Германию, особенно это касается коралловых изделий и ракушек. Разрешено только до трех экземпляров гигантских моллюсков и раковин улиток, и четыре морских конька.

При ввозе домашних животных нужно иметь на них ветеринарные паспорта, в которых указаны все прививки.

В пределах ЕС можно перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни общей стоимостью до 10 000 евро. Большую сумму необходимо задекларировать на таможне. Это также нужно сделать, если путешествуете из Германии в страны, которые не входят в ЕС.

Пограничный пункт между Швейцарией и Германией

Какие условия ввоза товаров из стран ЕС

При въезде в Германию из других стран ЕС будут действовать следующие правила: