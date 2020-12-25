Кому вигідно ставити ГБО: окупність обладнання

Рекордне зниження цін на газ в 2019 році змусило багатьох автовласників замислитись про встановлення ГБО. В Україні газобалонне обладнання частіше встановлюють на старі автомобілі, адже для нових машин діють обмеження, пов'язані з гарантією виробника. Наскільки вигідно переобладнання транспортного засобу, розберемося разом з експертами «Время Газа».

Блакитне паливо «рулить»

В порівнянні з минулим роком, коли пропан-бутанова суміш на заправках коштувала в 2,5-3 рази менше бензину А-95, в кінці 2020 року газ подорожчав. Однак він все одно залишається мінімум удвічі дешевше бензину. Навіть з урахуванням того, що витрата блакитного палива на 5-15% більше, ніж бензину, економія коштів становить 30-50%. Саме зниження витрат на паливо спонукає власників встановлювати газ на автомобіль. Причому приємна різниця в грошах відчувається відразу після першої заправки машини газовою сумішшю.

Скільки коштує переобладнати авто на газ

Однак у переваг економії коштів в перспективі є вагомий противага - вартість ГБО. Ціна встановлення на сервісних станціях Києва варіюється від $250 до $2500. Вартість в першу чергу залежить від покоління ГБО і фірми - виробника обладнання. Саме бюджетне - ГБО 2-го покоління, а найдорожче обійдеться поставити 6-е покоління. Золота середина в плані вартості і лідер за кількістю встановленя – ГБО 4-го покоління: середня ціна становить $400-450.

Як швидко окупиться ГБО

Щоб прийняти зважене рішення про встановлення ГБО, потрібно порахувати, коли «відіб'ються» витрати на переобладнання авто або яка окупність обладнання. Спойлер: не всім вигідно ставити ГБО на машину, навіть з урахуванням більш низької вартості газу в порівнянні з бензиновим паливом.

Окупність встановлення газобалонного обладнання залежить від наступних факторів:

Об'єм двигуна авто. Щомісячний пробіг автомобіля. Вартість ГБО.

Щоб розрахувати окупність встановлення газового обладнання, експерти рекомендують використовувати онлайн-калькулятори, які без проблем можна знайти в інтернеті. Експерти «Время Газа» озвучили оптимальний термін окупності ГБО – 6-12 місяців: якщо витрати на установку окупаються в цей період, є сенс переводити авто на газ.

Те, що доктор прописав: коли вигідно ставити ГБО

Принцип розрахунку окупності газобалонного обладнання простий: чим вище витрата палива, тим швидше компенсуються витрати на переобладнання. Досвід використання ГБО українськими автомобілістами показує, що переводити машину на газ вигідно при щомісячному пробігу не менше 1,5-2 тисяч кілометрів, об'єм двигуна від 1,5 л. Найбільшу економію відчувають ті, хто регулярно використовує автомобіль, наприклад, таксисти або автовласники, які щодня проїжджають по 50-100 км.

Невиправдані надії: кому не має сенсу переходити на газ

Витрати на встановлення ГБО будуть окупатися дуже довго, якщо машина використовується не кожен день, поїздки недалекі, наприклад, якщо їздити раз на тиждень за покупками в найближчий гіпермаркет або на дачу. Для водіїв малолітражок обладнання окупиться пізніше, ніж для власників більш «ненажерливих» авто при однаковому пробігу. Не має сенсу витрачатися на переобладнання, якщо в планах - продати машину в найближчі три роки.

Роздумуєте над тим, переводити авто на газ чи ні? Рекомендуємо дізнатися вартість ГБО для вашого автомобіля, врахувати характеристики і нюанси експлуатації авто, розрахувати терміни окупності і тільки після цього приймати зважене рішення. Сподіваємося, що наша інформація допоможе зробити правильний вибір.