Кому вигідний безлімітний супутниковий інтернет і в чому його особливості

Супутниковий інтернет - це технологія, яка потребує прокладки кабелів безпосередньо до адреси абонента. Це вигідно виділяє її на тлі всіх інших, які передбачають проведення додаткових робіт. Для окремих регіонів і сильно віддалених хуторів прокласти кабель або неможливо, або дуже дорого - в цьому випадку і виручають більш сучасні рішення.

Безлімітний супутниковий інтернет: кому він вигідний?

Є кілька категорій абонентів, яким компанія Датагруп рекомендує підключати подібне рішення:

Людям, що живуть там, де будь-який інший варіант інтернету неможливо підключити прямо зараз. Іноді трапляється так, що адреса потрапляє в зону, де найближчим часом проведуть роботи з прокладання кабелю, - в такому разі супутникова технологія дозволяє дочекатися потрібного моменту.

Тим, хто вже підключив інтернет від іншого провайдера, але страждає від періодичних розривів зв'язку. Людям, сильно залежним від інтернет-зв'язку в плані роботи, якщо будь-яка аварія для них є критичною. Тоді запасний варіант необхідний навіть в разі хорошого регулярного інтернету.

Супутниковий інтернет виручає у багатьох ситуаціях, а іноді стає єдиною можливістю постійно перебувати на зв'язку. Що ж стосується безлімітного доступу, то він набагато вигідніше для всіх, хто викачує багато контенту або постійно дивиться відео у високій якості. Якщо враховувати, що компанія «Датагруп» пропонує вигідні анлим-тарифи, таке рішення буде очевидним.

Чи є у супутникового інтернету мінуси?

Оскільки супутниковий інтернет працює без кабелів, це відбивається на його можливостях. Клієнт отримує менші швидкості, а тому і деякі види діяльності будуть обмежені. На даний момент пакет з найвищою швидкістю передбачає до 20 Мбіт / с. У ньому ж передбачено статичний IP-адрес. У той же час технологія Ethernet дозволяє доходити до 1 Гбіт / с.

Ще один момент - це відносно висока вартість, якщо порівнювати з можливостями фіксованих технологій. Це і зрозуміло: за рахунок відсутності кабелів надавати зв'язок в такому форматі набагато складніше, тому і дорожче. Але названі мінуси не йдуть ні в яке порівняння з тим, що ви отримуєте послугу в будь-якій точці країни - навіть в самому глухому місці, куди ще «не дійшла цивілізація». Так що в більшості ситуацій супутниковий інтернет стає для абонентів порятунком.