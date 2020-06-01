Кому вигідний безлімітний супутниковий інтернет і в чому його особливості

Супутниковий інтернет - це технологія, яка потребує прокладки кабелів безпосередньо до адреси абонента. Це вигідно виділяє її на тлі всіх інших, які передбачають проведення додаткових робіт. Для окремих регіонів і сильно віддалених хуторів прокласти кабель або неможливо, або дуже дорого - в цьому випадку і виручають більш сучасні рішення.
Є кілька категорій абонентів, яким компанія Датагруп рекомендує підключати подібне рішення:
Супутниковий інтернет виручає у багатьох ситуаціях, а іноді стає єдиною можливістю постійно перебувати на зв'язку. Що ж стосується безлімітного доступу, то він набагато вигідніше для всіх, хто викачує багато контенту або постійно дивиться відео у високій якості. Якщо враховувати, що компанія «Датагруп» пропонує вигідні анлим-тарифи, таке рішення буде очевидним.
Оскільки супутниковий інтернет працює без кабелів, це відбивається на його можливостях. Клієнт отримує менші швидкості, а тому і деякі види діяльності будуть обмежені. На даний момент пакет з найвищою швидкістю передбачає до 20 Мбіт / с. У ньому ж передбачено статичний IP-адрес. У той же час технологія Ethernet дозволяє доходити до 1 Гбіт / с.
Ще один момент - це відносно висока вартість, якщо порівнювати з можливостями фіксованих технологій. Це і зрозуміло: за рахунок відсутності кабелів надавати зв'язок в такому форматі набагато складніше, тому і дорожче. Але названі мінуси не йдуть ні в яке порівняння з тим, що ви отримуєте послугу в будь-якій точці країни - навіть в самому глухому місці, куди ще «не дійшла цивілізація». Так що в більшості ситуацій супутниковий інтернет стає для абонентів порятунком.