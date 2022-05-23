RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Було б кому керувати державою. Зеленський розповів про "план Б" на випадок вбивства

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готуючись до війни, разом з керівництвом Уряду та Верхлвної Ради склали "план Б" на випадок вбивства глави держави чи когось із високопосадовців. Мова йшла про забезпечення роботи всіх державних органів і структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою. Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів", - розповів глава держави.

Нагадаємо, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія, заявив президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський