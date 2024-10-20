Кому и когда следует делать ревакцинацию: объяснение Минздрава

Подавляющее большинство украинцев сталкивается с простудными болезнями, гриппом или COVID-19, поэтому крайне важно знать, как эффективно защитить себя и своих близких.

Лучшим средством профилактики этих инфекций является прививка.

Вакцинация против гриппа рекомендуется ежегодно. Приобрести вакцину можно в любой аптеке, и все препараты, которые поступают в продажу, проходят тщательный контроль качества на государственном уровне, что обеспечивает их безопасность и эффективность.

Вакцинация против COVID-19 остается бесплатной для всех желающих. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу, который поможет получить вакцину. Напоминаем также о новых рекомендациях по повторной прививке: это важно для поддержания надлежащего уровня иммунной защиты.