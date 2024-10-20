RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кому и когда следует делать ревакцинацию: объяснение Минздрава

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ежегодно в Украине фиксируется около 5 миллионов случаев инфекционных заболеваний, и 98% из них приходится на грипп, коронавирусную болезнь (COVID-19) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Обычно, эпидемиологический период стартует в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Подавляющее большинство украинцев сталкивается с простудными болезнями, гриппом или COVID-19, поэтому крайне важно знать, как эффективно защитить себя и своих близких.

Лучшим средством профилактики этих инфекций является прививка. 

Вакцинация против гриппа рекомендуется ежегодно. Приобрести вакцину можно в любой аптеке, и все препараты, которые поступают в продажу, проходят тщательный контроль качества на государственном уровне, что обеспечивает их безопасность и эффективность.

 Вакцинация против COVID-19 остается бесплатной для всех желающих. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу, который поможет получить вакцину. Напоминаем также о новых рекомендациях по повторной прививке: это важно для поддержания надлежащего уровня иммунной защиты.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как узнать свой вакцинальный статус, а также где купить и сколько стоит в Киеве вакцина от гриппа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины