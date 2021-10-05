Кому протипоказана вакцинація від коронавірусу: роз'яснення МОЗ

За його словами, коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.

Є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.

"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - говорить санлікар.

Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення. Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування "наперед" зараз провести не можна, зазначив Кузін.

Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.