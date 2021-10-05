Кому протипоказана вакцинація від коронавірусу: роз'яснення МОЗ

У МОЗ розповіли, кому не можна вакцинуватися від коронавірусу. Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Сніданку з 1+1".
За його словами, коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.
Є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.
"Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний - майже одна сота від загальної популяції людей", - говорить санлікар.
Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.