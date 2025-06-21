Кому категорически запрещено интервальное голодание: объясняет нутрициолог
Интервальное голодание, которое в последние годы стало популярным трендом среди тех, кто стремится похудеть или "перезапустить" метаболизм, не является универсальным решением.
Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина в комментарии РБК-Украина, объяснив, кому такая система питания может больше навредить, чем помочь.
Что такое интервальное голодание?
Интервальное голодание - это режим питания, при котором пища употребляется только в определенные часы суток, а остальное время человек воздерживается от еды (то есть голодает).
Один из самых популярных вариантов - схема 16:8:
-
16 часов голодания (например, с 20:00 до 12:00 следующего дня)
-
8 часов - разрешенное "окно" для еды (с 12:00 до 20:00). В этот период можно употреблять обычную пищу, главное - не превышать суточную норму калорий.
По словам эксперта, научные исследования действительно показывают потенциальные плюсы такого подхода:
-
возможное снижение массы тела
-
улучшение чувствительности к инсулину (что важно для профилактики диабета 2 типа).
Однако, как отмечает Крупкина, это "не магия" и "не волшебная палочка".
"Если в период, когда человек ест, он потребляет больше калорий, чем тратит, похудения не будет", - говорит специалист.
Кому нельзя применять интервальное голодание
"Если человек имеет историю расстройств пищевого поведения, повышенную тревожность вокруг еды или сложный график (например, беременность, кормление грудью, интенсивные тренировки), я бы советовала вообще с таким не экспериментировать", - говорит Екатерина.
"Условно интервальное голодание - это схема по уменьшению калорийности, которая не всегда хорошо работает. Это не универсальное решение для всех", - резюмирует нутрициолог.
Таким образом, интервальное голодание может быть одним из инструментов контроля веса или поддержки метаболизма, но оно не подходит всем. Перед тем как менять график питания - лучше проконсультироваться со специалистом.
Вас может заинтересовать
- Какие тренажеры сделают живот плоским и помогут похудеть
- Что мешает похудеть, даже если вы ходите на тренировки
- Какие ежедневные упражнения помогут похудеть и действительно эффективны.