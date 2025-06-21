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Кому категорически запрещено интервальное голодание: объясняет нутрициолог

Суббота 21 июня 2025 09:11
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Кому категорически запрещено интервальное голодание: объясняет нутрициолог Кому противопоказано интервальное голодание (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Интервальное голодание, которое в последние годы стало популярным трендом среди тех, кто стремится похудеть или "перезапустить" метаболизм, не является универсальным решением.

Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина в комментарии РБК-Украина, объяснив, кому такая система питания может больше навредить, чем помочь.

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание - это режим питания, при котором пища употребляется только в определенные часы суток, а остальное время человек воздерживается от еды (то есть голодает).

Один из самых популярных вариантов - схема 16:8:

  • 16 часов голодания (например, с 20:00 до 12:00 следующего дня)

  • 8 часов - разрешенное "окно" для еды (с 12:00 до 20:00). В этот период можно употреблять обычную пищу, главное - не превышать суточную норму калорий.

По словам эксперта, научные исследования действительно показывают потенциальные плюсы такого подхода:

  • возможное снижение массы тела

  • улучшение чувствительности к инсулину (что важно для профилактики диабета 2 типа).

Однако, как отмечает Крупкина, это "не магия" и "не волшебная палочка".

"Если в период, когда человек ест, он потребляет больше калорий, чем тратит, похудения не будет", - говорит специалист.

Кому нельзя применять интервальное голодание

"Если человек имеет историю расстройств пищевого поведения, повышенную тревожность вокруг еды или сложный график (например, беременность, кормление грудью, интенсивные тренировки), я бы советовала вообще с таким не экспериментировать", - говорит Екатерина.

"Условно интервальное голодание - это схема по уменьшению калорийности, которая не всегда хорошо работает. Это не универсальное решение для всех", - резюмирует нутрициолог.

Таким образом, интервальное голодание может быть одним из инструментов контроля веса или поддержки метаболизма, но оно не подходит всем. Перед тем как менять график питания - лучше проконсультироваться со специалистом.

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