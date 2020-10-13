На компенсації заробітку медикам з COVID-19 вже направили 3,2 млн гривень

З початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим на COVID-19, вже направили 3,2 млн гривень. Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Станом на сьогодні з початку пандемії Фонд профінансував понад 3,2 мільйона гривень таких компенсацій, виплати отримали майже 600 лікарів, медсестер, медбратів і інших працівників, зайнятих у протидії поширенню коронавірусної хвороби", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що працівники провели на оплачуваному за кошти Фонду лікарняному через профзахворювання на COVID-19 майже 10 тисяч днів.

Нагадаємо, Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та у жовтні.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів ініціює звільнення у регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам.