Компания Rheinmetall, производящая танки Leopard 2, стала жертвой кибератаки

Крупнейший немецкий производитель военной техники и боеприпасов, концерн Rheinmetall, подвергся крупной кибератаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным СМИ, жертвой хакеров стала группа Dax Rheinmetall. Сообщается, что в результате атаки злоумышленников пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, включая компанию Kolbenschmidt, где в пятницу вышли из строя разные системы. Производство подразделения предназначено, в первую очередь, для промышленных клиентов и компаний в автомобильном секторе.
"Сбой не повлияет на военный бизнес трех подразделений Vehicle Systems, Weapon and Ammunitions and Electronic Solutions", - заверил представитель группы.
Размер нанесенного ущерба выясняется. Прокуратура Кельна по факту кибератаки возбудила уголовное дело. Пока неизвестно, кто стоит за нападением.
Ранее мы писали, что Rheinmetall завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые будут переданы ВСУ.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский 30 марта провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.
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