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Компанія Pfizer запідозрила ексспівробітницю в крадіжці даних про вакцину від коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Pfizer запідозрила колишню співробітницю Чунь Сяо Лі в крадіжці близько 12 тисячі файлів. У них містилася внутрішня інформація, включаючи дані про вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, співробітниця компанії порушила угоду про конфіденційність і завантажила без дозволу на свій ноутбук понад 12 тисячі файлів. Йдеться, в тому числі про внутрішні оцінки показників вакцини в доповіді, підготовленій до вересня цього року.

Крім того, файли містили дані по розробці засобів для боротьби з раком та інформації про відносини Pfizer з німецьким партнером BioNTech.

У Pfizer вважають, що Чунь Сяо Лі перед звільненням неодноразово намагалася замести сліди і навіть надала підроблений ноутбук, щоб роботодавець можу переконатися у відсутності в комп'ютері Секретних матеріалів.

У компанії припускають, що колишній співробітниці допомагали ще п'ять неназваних осіб.Pfizer направив позов до суду і вимагає видачі Сяо Лі приписи про необхідність її співпраці з внутрішнім розслідуванням.

Як зазначає видання, Сяо Лі пропрацювала в Pfizer 15 років. Причини її звільнення з фармацевтичної компанії невідомі. Сама ж співробітниця від коментарів відмовилася.

Нагадаємо, раніше північнокорейських хакерів виявили при спробі викрасти дані у компанії, яка виробляє вакцини від коронавірусу.

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