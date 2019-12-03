Компанія, що перевозила військових РФ під час анексії Криму, 4 роки порушувала санкції ЄС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про компанії, що входять у велику російську транспортну групу "АнРуссТранс"

Компанії, які перевозили російських солдатів під час анексії Криму, 4 роки порушували санкції Євросоюзу, які забороняють інвестувати в транспортну інфраструктуру півострова. Про це йдеться в розслідуванні видання "Настоящее время", передає РБК-Україна.

Мова йде про компанії, що входять у велику російську транспортну групу "АнРуссТранс", які транспортували російських солдатів і після анексії продовжили роботу на Керченській переправі. Ці компанії зареєстровані на Кіпрі.

Одна з таких компаній - "ТІС-Крим", засновником якої була київська фірма "Техінвестсервіс", кінцевим власником якої є колишній заступник міністра транспорту РФ Олександр Аннєнков. У 2017 році серед засновників "ТІС-Крим" з'явилася кіпрська компанія Avimalink Enterprises LTD, яку теж контролює Анненков.

Як відомо, після анексії Росією Криму у 2014 році Євросоюз заборонив європейським компаніям інвестувати в транспортну сферу півострова.

Тільки в грудні 2018 року Анненков повністю вивів іноземні компанії з основоположників і переписав "ТІС-Крим" на себе, таким чином компанія перестала порушувати санкції, які ігнорувала майже 4 роки. Те ж саме він зробив з "Севастопольським морським банком" і кількома компаніями, які займалися зберіганням і продажем нафтогазових продуктів.

Влада Кіпру та ЄС не відповіла на запити щодо можливого порушення санкцій, а інформація про "ТІС-Крим" зникла з офіційного сайту групи "АнРуссТранс" після звернення журналістів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти Києву в поверненні Криму. У Путіна заявили, що обговорення анексованого Криму в будь-якому міжнародному форматі є неможливим.