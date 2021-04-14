Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. У грудні 2020 року вона оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.
Про це повідомляє DW.
Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.
Згідно з результатами дослідження, оприлюдненими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними та ефективними для вагітних.
Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.