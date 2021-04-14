RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини

Автор: Артур Родивилов

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. У грудні 2020 року вона оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.

Про це повідомляє DW.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними та ефективними для вагітних.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаКоронавірус
Читайте також
Україна чекає на Pfizer: що відомо про вакцину і чим вона відрізняється від інших
Всі, хто зараз вакцинуються CoronaVac, гарантовано отримають другу дозу, - МОЗ
Прогноз погоди