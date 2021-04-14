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Компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 07:26
Компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини Фото: компанія Moderna знизила ефективність препарату (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. У грудні 2020 року вона оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.

Про це повідомляє DW.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними та ефективними для вагітних.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.

Нагадаємо, вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech в США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб у віці від 18 до 69 років.

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