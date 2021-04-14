Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти COVID-19. У грудні 2020 року вона оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1 відсотка.

Препарат запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - у 95 відсотках, випливає з даних, отриманих в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Згідно з результатами дослідження, оприлюдненими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними та ефективними для вагітних.

У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективний у боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.