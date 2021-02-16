Компанія Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в ЄС

"EMA отримала заявку на умовний дозвіл на продаж (CMA) для вакцини від COVID-19, розроблену Janssen-Cilag International NV. Комітет з лікарських засобів для людини (CHMP) оцінить вакцину, відому як COVID-19 Vaccine Janssen, за прискореним графіком", - йдеться в повідомленні.

Комітет може надати висновок щодо вакцини до середини березня за умови, що дані компанії щодо ефективності, безпеки та якості препарату є достатньо вичерпними і надійними.

Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності і безпечності вакцини, а також її якості.

Зазначимо, що це четверта заявка на COVID-вакцини з початку пандемії. Раніше дозвіл на використання в Євросоюзі отримали вакцини від компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

Вакцина компанії Johnson & Johnson є однодозовою. При цьому препарат можна зберігати у звичайних холодильниках, на відміну від інших вакцин, для яких потрібні сверххолодні морозильні камери.